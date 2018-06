Nyhedsbrev - VM i fodbold - introtekst test

Kære læser.

Kritikken af det danske landsholds spillestil fortsætter, og nu er den også blevet international. Internationale medier var hårde ved Danmarks spil mod Frankrig, og i Anapa er der et par udenlandske journalister, som er rejst hertil for at spørge til det.

Åge Hareide og landsholdet parerer. De vil i stedet vinde VM nu.

Var landsholdet et klubhold, ville det være et godt et af slagsen. De 18 kampe uden nederlag har givet et pointsnit på to. Kunne holdet føre det videre til en hel sæson, ville det blive nummer fire i Serie A, Premier League eller La Liga. Dette, lidt skøre, tankeeksperiment har jeg kommenteret på her.

Det er svært at forsvare et verdensmesterskab. Ikke siden Brasilien i 1962 er det lykkedes et land at vinde to gange i træk, og det lykkedes heller ikke for Tyskland. Nøjagtigt ligesom Spanien som regerende verdensmester i 2014 ikke klarede det videre fra gruppespillet, tyskerne også ude.

Med et ekstremt overraskende 0-2 nederlag mod Sydkorea og en svensk 3-0 sejr over Mexico var Danmarks naboer mod øst og mexicanerne, som gik videre. Det er første gang, at Joachim Löw ikke som minimum når til semifinalen som landstræner, siden han begyndte i 2006, og Tysklands afsked med VM er turneringens med afstand største overraskelse indtil nu.

Nederlaget får Löw til at overveje, om han vil fortsætte.

De tyske medier er også hårde ved holdet. Ikke mindst fordi det er første gang nogensinde, at et tysk landshold er færdig ved VM efter gruppespillet.

Med venlig hilsen

Troels Henriksen

Sportsredaktør, Jyllands-Posten