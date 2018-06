Nyhedsbrev - VM i fodbold - introtekst test

Kære læser.

I dag er en helt, helt speciel dag. Den største dag for dansk fodbold i otte år. Ikke siden 2010 har Danmark spillet én kamp om at gå videre fra puljespillet ved en VM-slutrunde. Dengang, i 2010, sagde landstræner Morten Olsen aftenen inden kampen mod Japan, som skulle vindes, at Danmark rent faktisk ville vinde den. Han virkede sikker. Danmark tabte 1-3, en generation stoppede på landsholdet, og først nu er ”vi” her igen.

Dette vi, denne storhed på denne dag, har jeg forsøgt at indfange med denne kommentar.

Danmark har fire point i VM-puljen. Det er flot, men spillet har ikke været, så danskerne virker helt tilfredse. Heller ikke os i pressen. Det forstår Åge Hareide ikke, men han får her hjælp fra en landsmand fra FC København.

Mandagen bød på flere markante begivenheder ved VM, som var værd at bemærke. Cristiano Ronaldo misbrugte straffespark på et tidligere pizzabud, men Portugal er alligevel videre ved VM.

Det er Spanien også efter en udligning i overtiden.

Tidligere på dagen mærkede Rusland, hvordan det er at møde et af verdens 10 bedste landshold. Uruguay var ikke nådige og vandt 3-0. Sydamerikanerne ligner mere og mere et af de hold, ingen af de helt store favoritter ønsker at møde ved VM. To ottendedelsfinaler er fundet, og det bliver Ronaldo mod Luis Suarez samt Rusland mod Spanien.

