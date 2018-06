Nyhedsbrev - VM i fodbold - introtekst test

Kære læser.

De danske tilskuere har ifølge Fifa ikke opført sig ordentligt under Danmarks kamp mod Australien i Samara. Der blev hevet et banner med på stadion med et sexistisk udsagn, og der blev smidt ting mod australierne.

Dette koncentrerer landsholdet sig ikke om før kampen mod Frankrig. Søndag bragte Jyllands-Posten historien om, at Spillerforeningen havde sendt en mail til landsholdsspillernes agenter, og at denne mail var et tema i landsholdslejren. Samme dag udtalte landstræner Åge Hareide sig om emnet. Han sagde blandt andet, at en konflikt mellem DBU og Spillerforeningen altid havde ligger under overfladen i hans to år som landstræner.

Sent søndag blev William Kvist genforenet med landsholdet, efter han brækkede ribbenet i første kamp mod Peru. Han er ikke i spil til kampen mod Frankrig, men han kan træne med holdet i et vist omfang.

Søndagen blev den mest målrige dag hidtil ved VM. Først og fremmest kan vi nok forvente, at englændernes VM-begejstring for alvor antændes efter 6-1 sejren over ringe Panama. Dernæst spillede Senegal og Japan 2-2 i en meget medrivende kamp, og i det sene opgør imponerede Colombia ved at banke Polen med hele 3-0. Dermed er Polen ude af VM, mens sidste runde byder på et brag mellem Senegal og Colombia.

Uroen i den argentinske lejr, eller rygterne om den, fortsætter, selv om holdet fortsat kan nå ottendedelsfinalen.

