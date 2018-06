Nyhedsbrev - VM i fodbold - introtekst test

Kære læser.

Dette VM har for Danmark næsten mistænkeligt store ligheder med slutrunden i 1998 i Frankrig, der endte med det bedste, danske resultat nogensinde til et verdensmesterskab.

Som i 1998 har Danmark vundet første kamp 1-0 og spillet den anden 1-1. For 20 år siden fik landsholdet samme resultater mod Saudi Arabien og Senegal. Sidste puljekamp er mod Frankrig, og Danmark kan gå videre selv med et nederlag. Det skete i 1998. Modstanderen i ottendedelsfinalen kan blive Nigeria.

Det mest sandsynlige er dog, at det bliver Kroatien, som bliver Danmarks modstander i en eventuel ottendedelsfinale. Kroaterne vandt torsdag 2. halvleg og kampen mod Argentina med 3-0. Det betyder, at Lionel Messi og argentinerne er i tovene ved VM, fordi holdet kun har ét point efter to kampe samt en målscore på -3.

Det sandsynlige er nu, at Argentina ikke går videre fra gruppespillet, og at det i stedet bliver Island eller Nigeria, som følger Kroatien videre. Argentinerne kan dog stadigvæk nå det, og derfor har Frankrig meget lidt at spille for i sidste kamp, da holdet risikerer at møde det sydamerikanske storhold, hvis det vinder puljen.

Yussuf Poulsen har nu lavet et straffespark i to kampe i træk. Han føler ikke, at VAR har gjort fodbolden mere retfærdig.

Skal Danmark opnå noget ved denne VM-slutrunde må holdet dog blive bedre, men hvad nu hvis dets niveau i fire halvlege til slutrunden er niveauet? Det, og blandt andet den spanske dommer i kampen mod Australien, har jeg skrevet om.

Foruden Nigeria–Island spiller Brasilien i dag sin anden kamp ved VM. Den er mod Costa Rica, og kravet er ufravigeligt en sejr til brasilianerne, som skal undgå at blive sat under for stort et pres til den sidste kamp mod Serbien, der kan kvalificere sig til ottendedelsfinalerne med en sejr mod Schweiz i puljens anden kamp i dag.

Med Perus nederlag er fire hold allerede slået ud af VM. Foruden Peru er det Saudi Arabien, Marokko og Egypten. Fire andre hold er videre til ottendedelsfinalen. De er Rusland, Uruguay, Frankrig og Kroatien.

Med venlig hilsen

Troels Henriksen

Sportsredaktør, Jyllands-Posten