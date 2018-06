Nyhedsbrev - VM i fodbold - introtekst test

Kære læser

Fodbolddrenge eller -piger og deres fædre er noget helt særligt. Jeg har selv to drenge, og der bliver talt en del om spillet og deres fodboldkort, når jeg ringer hjem her fra Rusland. Fodboldbørn og deres afdøde fædre er også noget særligt, om end noget helt andet.

Yussuf Poulsen er en af de sidstnævnte. Den danske kantspiller gennemlever den største periode i sin fodboldkarriere lige nu. Han var matchvinder for Danmark mod Peru og er i topform for øjeblikket. Det sker dog, uden at hans afdøde far kan se på. I et interview med vores journalist Jesper Engmann taler Yussuf Poulsen åbent om begge dele.

Colombias Juan Cuadrado har også mistet sin far. Som det er tilfældet, er hans historie en brutal af slagsen. Da han var dreng, fik han bud på at gemme sig, når han hørte skud. Under en af disse episoder hørte han sin far blive slået ihjel. Jyllands-Posten har her et portræt af en af Colombias største profiler gennem et netværk faciliteret af The Guardian.

Der sker også mere fredsommelige ting til et VM. For eksempel bliver der spillet nogle fodboldkampe. Jeg har via en rapport om Danmarks kamp mod Peru set detaljeret på, hvad der gik galt, og hvad der gik godt. Kasper Schmeichel var, ikke overraskende, bedst, men det kan komme bag på nogen, at anfører Simon Kjær ifølge rapporten var Danmarks dårligste spiller.

Neymar er en anden, der er blevet kaldt dårlig efter Brasiliens 1-1-kamp mod Schweiz søndag aften. Han er også blevet hånet for sin nye frisure og evnen til at kombinere et image som ”bad boy” med en teatralsk opførsel, når der laves et frispark på den brasilianske profil.

Mandag vandt Sverige 1-0 over Sydkorea og fuldendte en flot skandinavisk første runde af VM-puljespillet. Belgien vandt 3-0 over Panama på blandt andet to mål af Romelu Lukaku. Han trak opmærksom i går ved at skrive en gribende beretning i magasinet Players Tribune om sin opvækst.

I mandagens sene kamp viste Harry Kane, at han er klar til at blive Englands næste store angriber ved en VM-slutrunde med to klassiske angribermål efter hjørnespark i holdets 2-1 sejr over Tunesien.

Med venlig hilsen

Troels Henriksen, sportsredaktør, Jyllands-Posten