Nyhedsbrev - VM i fodbold - introtekst test

Direktør Schmeichel. Lad os da bare kalde ham det. Det lyder godt. Den danske landsholdsmålmand har i forvejen en stor rolle for Danmark. Som en af holdets mest profilerede spillere og som en leder. Med William Kvist ude af VM bliver Schmeichels rolle som leder kun endnu vigtigere, for det betyder, at det kun er Simon Kjær og Christian Eriksen, der har slutrundeerfaring i truppen.

Men hvad er det egentlig for et landshold, vi danskere har for tiden? Jo, vi er jo vant til at tænke på os selv som Skandinaviens brasilianere. Det mener jeg ikke, at der er meget, som understøtter for tiden. Udtrykket er nærmere italiensk.

Søndag bød på to store overraskelser. Serbien slog Costa Rica. Videre. Og så var det, at slutrundens mest uventede resultat opstod. Tyskland tabte simpelthen til Mexico, som Danmark netop har slået 2-0 i Brøndby. Det var så uden Mexicos tre angribere Carlos Vela, Javier Hernandez og Mexicos nye, store angriber Hirving Lozano i startopstillingen.

Det tyske medie Kicker forklarer blandt andet tyskernes første nederlag i en VM-åbningskamp siden 1982 med 81 fejlafleveringer og at et ellers vanligt fysisk overlegent tysk hold kun vandt 44 pct. af de direkte dueller i kampen mod en mexicaner. Tysklands forsvarsspiller Mats Hummels sagde efter kampen, at Tyskland tog for let på opgaven. Han langede også ud efter taktikken. At der var for mange offensivt indstillede spillere på banen, hvilket gik ud over balancen i holdet. Det lyder ikke tysk.

I går aftes begyndte Brasiliens VM. Neymar skabte sig, men holdet imponerede i kampens første 25 minutter. I en periode på et kvarter blev modstanderen Schweiz tromlet over. Schweiz er dog et godt hold. I top-10 i Europa. Det er rutineret og selvsikkert, og det skaffede et overraskende 1-1-resultat.

I dag begynder svenskernes VM med en kamp kl. 15 mod Sydkorea. Senere er to af de europæiske favoritter i kamp, når Belgien møder Panama, og England står over for Tunesien. The Guardian har set nærmere på Englands VM-åbningskampe, som byder på lidt af hvert. Eksempelvis har England kun vundet en af sine fire seneste VM-åbningskampe.

