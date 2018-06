Nyhedsbrev - VM i fodbold - introtekst test

Kære læser

Så begyndte VM i fodbold. Det skete med en stor succes for værtsnationen, der slog Saudi-Arabien med hele 5-0. Araberne kan tage videre med visheden om, at landet leverede den måske ringeste præstation til et VM siden 2002-udgaven af Saudi-Arabien, som dengang tabte 0-8 til Tyskland i sin åbningskamp.

Niveauet i åbningskampen var ikke godt, men det bliver det i dag. Ifølge Egyptens landstræner ser Mohammed Salah ud til at blive klar til kampen kl. 14.00 mod Uruguay, der stiller op med angriberne Luis Suarez og Edinson Cavani. Tre timer senere mødes Marokko og Iran i en af de mere letbenede VM-kampe.

Dagens brag er ubetinget Spanien-Portugal. Fyringen af Spaniens landstræner Julen Lopetegui fylder fortsat. Nu er Real Madrids præsident Florentino Perez gået ind i sagen.

Andre steder påvirker klubfodbolden også VM. Torsdag aften fortalte Frankrigs topangriber Antoine Griezmann således, at han bliver i Atlético Madrid og altså afviser FC Barcelona. Det kan åbne for Christian Eriksens mulighed for et skifte til Barcelona.

Jesper Engmann har skrevet om lejrkuller og Pione Sistos manglende form. Kantspilleren var helt skidt i lørdagens kamp mod Mexico, men han afviser, i modsætning til landstræner Åge Hareide, at han er ramt.

Torsdag var jeg til fanfest i Moskva med fotograf Gregers Tycho, inden vi om aftenen fløj til Saransk, hvor Danmark lørdag møder Peru. De danske tilhængere kommer i massivt undertal.

Med venlig hilsen

Troels Henriksen, sportsredaktør, Jyllands-Posten