Nyhedsbrev - VM i fodbold - introtekst test

Selv om man kun er sikret tre kampe ved en VM-slutrunde, er en begivenhed som denne som et langdistanceløb. Spillerne er samlet i ugevis inden første kamp, og man kan let få tænkt så meget på første kamp, at man mentalt er drænet i kamp tre.

Det kan også ske som journalist. Jeg husker især VM i 2010 som speciel i denne sammenhæng. Det dækkede jeg intenst som Jyllands-Postens fodboldjournalist. William Kvist sagde tidligere i denne træningslejr, at holdet det år led lidt af lejrkuller i slutrunden med Morten Olsen som landstræner.

Til dette VM er Olsen ikke længere landstræner. Han skriver i stedet i Jyllands-Posten som en del af det klummepanel, der debutterer i dag. Olsen, AGF’s cheftræner David Nielsen, Eurosports ekspert Morten Bruun og landsholdsanfører Pernille Harder vil på skift skrive kommentarer. Vi bringer en hver anden dag og begynder med Morten Olsens syn på slutrunden. Han har blandt en iagttagelse, som kan blive et problem for Danmark.

Onsdagen var voldsomt hektisk herovre. Mens Nordamerika vandt buddet om VM i 2026, var jeg til pressekonference på det store Luzhniki Stadion i Moskva med Ruslands landstræner og en spiller. Om det har jeg begået en sag om, hvordan Rusland kunne ødsle en ellers lovende landsholdsfremtid væk. Historien begynder med en politimand, som lugter til min pakke med lakridspastiller.

Derudover blev nyheden om fyringen af Spaniens landstræner Julen Lopetegui pludselig ”breaket,” som man siger. Det er en sensationel beslutning af Det Spanske fodboldforbund, og det har i mine øjne ændret favoritfeltet til hele VM-slutrunden. Beslutningen blev truffet, selv om spillerne nærmest bønfaldt om ikke at fyre Lopetegui.

Journalist Jesper Engmann følger Danmarks landshold tæt i Anapa. Han har blandt andet set nærmere på Danmarks problem på pladsen som spidsangriber. Nicolai Jørgensen har ikke scoret i seks landskampe og bag sig har han 20-årige Kasper Dolberg, der har spillet en dårlig sæson i Ajax Amsterdam, mens Andreas Cornelius har været skadet og ikke spillet meget i Serie A for Atalanta.

I dag åbner VM. Robbie Williams skal blandt andet optræde ved ceremonien inden Ruslands kamp mod Saudi Arabien. Vinder russerne ikke den kamp, har du allerede balladen i ”moderlandet.” Jeg vil tage op i den såkaldte fanzone med Jyllands-Postens fotograf Gregers Tycho for at se nærmere på festen.

Med venlig hilsen

Troels Henriksen

Sportsredaktør, Jyllands-Posten