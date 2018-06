»Jeg er klar.« Med Andreas Bjelland ude forudsiger Andreas Christensen, hvordan han vil håndtere en plads i startopstillingen for Danmark til VM.

Tre danske hold er sikret deltagelse i næste sæsons Champions League, mens Bjerringbro-Silkeborg har ansøgt om et wild card til det fornemme selskab.

