Hjulmand lover Eriksen startplads tirsdag i Parken

- Jeg havde ikke forventet, at han så hurtigt kunne være så god. Han løb rundt med en afslappethed, men gav flow i spillet. Han viste stor, stor ro. Det gør forskellen at have en spiller, der lige kan holde lidt i bolden og sætte to hurtige afleveringer sammen, for så punkterer man modstanderens pres.

- Jeg nyder at se ham spille, siger Hjulmand.

Landstræneren kan fortælle, at Andreas Skov Olsen også starter inde mod Serbien.

Samtidig indikerer han kraftigt, at andre indhoppere som Kasper Dolberg, Christian Nørgaard og Rasmus Nissen Kristensen meget vel også kan starte på tirsdag, men han udsteder ingen garantier.