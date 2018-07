Spanien havde kæmpe store problemer mod et stærkt defensivt russisk hold, der ikke havde tænkt sig at lade de spanske spillere komme frem til nogen chancer - overhovedet. To mål blev scoret i kampen. Begge fra russisk fod i hver sin ende, og det er fortællingen om, hvor svært Spanien havde ved at skabe chancer.

Russerne kæmpede med alt, hvad de havde lært og forsvarede sig frem til en straffesparkskonkurrence. Der holdt de hovedet koldt og slog sensationelt Spanien ud efter to spanske afbrændere.

Spanien - Rusland 1-1 (1-1) Mål: Sergei Ignashevish (11./selvm.) Artyom Dzyuba (41./str.) Spanien: 6 Rusland: 6 Dommer: Björn Kuipers, Holland: 8 Straffesparkskonkurrence Spanien: Andres Iniesta, Gerard Pique, Koke (brændt), Sergio Ramos, Aspas (brændt) Rusland: Smolov, Iganshevich, Golovin, Cheryshev



Der har været meget snak om Rusland som værtsland forud for VM. Men hvis man ser bort fra det politiske og alene forholder sig til det sportslige og værtslige, så har VM i Rusland indtil videre været en kæmpe succes.

Meldingerne lyder på en utrolig gæstfrihed og fredsommelighed. De russiske hooligans har forholdt sig i ro, og mest kontroversielt har været VAR, Yussuf Poulsens lange arme, Maradonas lange fingre og danske roligans fascination af fyldige bryster. Det kunne være værre.

Samtidigt har VM allerede budt på adskillige fantastiske øjeblikke og mål. Og slutteligt har de russiske drenge præsteret bedre end håbet, og kun et nederlag til Uruguay har sat et lille hak i Ruslands VM. De har været godt organiseret og dygtige til at skabe chancer.

I søndagens ottendedelsfinale fik de lov at prøve kræfter med VM-favoritterne fra Spanien. Det var selvfølgelig på papiret en svær opgave for det russiske hold, men de havde på den anden side alt at vinde. Det var straks værre for Spanien, der måtte bære den tunge åg at være favoritter - alt andet end en sejr ville være en fiasko. En vant rolle for Spaniens spillere, der dog har haft lidt svært ved at bære det igennem gruppespillet, hvor de var tæt på et chokexit mod Marokko.

Landstræner Fernando Hierro havde fravalgt Andres Iniesta, Thiago og Cavajal og i stedet givet plads til Nacho, Asensio og Koke. Det tegnede åbenbart for et mere direkte spansk spil, men det var ikke det vi fik at se i kampen, hvor Spanien spillede sit vanlige tiki taka. Og det fungerede ikke for Spanien i dag mod de velorganiserede russere.

Den russiske landstræner Stanislav Cherchesov havde også fortaget ændringer til finalen, hvor bl.a. tremålsskytten Denis Cheryshey var røget på bænken. Til gengæld havde han i dagens anledning valgt et femmandsforsvar til at holde styr på Diego Costa, der har vist, hvorfor han - trods sin upopularitet i hjemlandet - er landstrænerens foretrukne i front, hvor han har vist stor styrke.

Det russiske forsvar havde også rigtig godt fat i de spanske spillere, da Spanien fik et frispark til højre fra straffesparksfeltet. Marco Asensio tog sig af frisparket med en sukkerbold ind i feltet. Her så den ud til at dale ned for fødderne af Sergio Ramos, der dog blev nedlagt i en form for takling, man oftest ser i amerikanske fodbold. Uheldigt for den russiske forsvarsspile, Sergei Ignashevich ramte bolden på utrolig vis forsvareren på hælen og gik i kassen. Et uheldigt selvmål af russeren efter 11 min.

Som forudset var der dømt spansk rundbold af den slags, de færreste modstandere gider at være med til. Bolden slap sjældent spanske fødder og gik ofte igennem Isco som spilfører. Rusland havde ikke bolden meget, til gengæld holdt de stort set Spanien fra chancer. Og så ved vi jo, hvordan det kan gå.

For selv om vi andre var ved at falde i søvn over Spaniens boldflytteri, så vågnede den russiske bjørn. Og den er farlig, hvis man ikke er VAR-lig. Det måtte de spanske stjerne sande i slutningen af første halvleg.

Rusland besluttede sig nemlig for at træde ind i kampen. Bedre sent end aldrig, som man siger, og dermed kom det første skud på mål fra en russisk fod, da den unge russiske stjerne Aleksandr Golovin efter 36. min. sendte et flot skud på distancen mod det spanske mål. Den gik forbi, men nu burde Spanien have været advaret.

Men ak.

Kort tid efter fik Rusland et hjørnespark, som endte i hovedet på en russer, der headede den ind på Piques løftede arm. Lange, viftende arme giver straffe. Det har vi lært på den hårde måde, og således lærte Gerard Pique det også, selv om han med smil på læben lavede fjernsynsfagter. Den hollandske dommer ventede faktiske på svar fra VAR, før han pegede på pletten. Artyom Dzyuba tog sig af straffesparket på fineste manér og beviste, at man altså ikke bare kan spille bolden rundt mod Rusland og tro, at man kan holde russerne fra mål.

Selv om Spanien sad godt og grundigt på spillet, var det ildevarslende, hvor få chancer de fik skabt. Diego Costa var tæt på i halvlegens overtid, men det blev ved lige ved og næsten. Der var lidt at tale om i pausen i det spanske omklædningsrum.

Anden halvleg fortsatte som første. Spanien havde bolden klistret til deres fødder, men havde også utroligt svært ved at bryde igennem den russiske forsvarsmur.

Spanien er blevet rost for deres tiki-taka spil, men opskriften der lød: Opstart fra midtercirklen, 20 afleveringer frem og tilbage, forsøg på stikning og så forfra igen, fungerede ikke mod det russiske forsvar, der gang på gang afviste de spanske spillere.

Det var lettere frustrerende at se på, og tilskurene var heller ikke tilfredse. De kunne bare læne sig op mod statistikken, der siger, at de fleste mål scores i slutminutterne.

Presset på det russiske forsvar var massivt til sidst, men det lignede forlænget spilletid - og det blev forlænget spilletid.

Det krævede mange kræfter for de russiske spillere at holde Spanien ude af boksen, hvorfor mange russiske spillere kæmpede med kramper i slutminutterne. Heldigt for dem, og for Spanien også, har Fifa indført en ny regel, der tillader en fjerde udskiftning i den forlængede spilletid. Den benyttede begge hold sig af.

Både Spanien og Rusland så trætte ud - spillet så chancefattigt ud. Ikke just opmuntrende. En enkelt chance blev det til, da Spanien tilranede sig et frispark i slutsekunderne af den første halvleg i den forlængede spilletid. Koke lagde bolden ind i feltet, hvor Gerard Pique nåede op og headede mod mål, men den russiske målmand var klar.

Spanien kom frem til en stor mulighed, da Rodrigo Moreno fintede sig vej ned ad kanten og nåede frem til det russiske felt. Han forsøgte fra en spids vinkel at blive spansk helt, men det lykkedes ikke og det russiske forsvar fik afvist på returen fra den russiske redning.

De sidste minutter af anden halvleg i den forlængede spilletid var ren spansk bombardement af det russiske straffesparksfelt. Men det blev bare aldrig rigtigt farligt, og straffesparkskonkurrence var en realitet.

Spanien sparkede først.

Andres Iniesta var den første, og han sendte den stensikkert i kassen. Første mand for Rusland var Fedor Smolov, der lidt heldigt også sparkede bolden ind bag David De Gea.

Anden mand for Spanien var Gerard Pique, der satte bolden helt yderligt og sikkert i mål. Ligeledes gjorde Sergei Ignashevich det for Rusland.

Så kom den første redning, da Koke sparkede svagt på Igor Akinfeev. Og da Golovin scorede sikkert, lå presset på spanske Sergio Ramos. Den sendte han dog iskoldt i mål. Dmitry Cheryshev scorede også, så havde Rusland matchbold.

Det pres kunne Iago Aspas ikke stå for. Hans flade skud midt i det russiske mål blev pareret af Igor Akinfeev. Spanien var ude. En VM-sensation af de store. En kæmpe succes for Ruslands drenge.

De skal møde vinderen af kampen mellem Kroatien og Danmark i kvartfinalen.