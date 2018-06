Fra glædesdans over himmelvendte øjne til lange fingre og endnu en tur i mediemøllen.

En af verdens bedste fodboldspillere nogensinde fyldte næsten ligeså meget som selve kampen, da Argentina tirsdag aften spillede sig videre ved VM. Den 57-årige Diego Maradona blev under gruppekampen mellem Argentina og Nigeria adskillige gange fanget på storskærmen fra sin plads i VIP-området.

Først dansede han med en nigeriansk kvinde, så begravede han i skuffelse sine hænder i ansigtet, og derefter jublede han vildt, inden han nærmest faldt i søvn på sædet. Til sidst viste han sine strittende fingre efter den forløsende sejrsscoring, hvorefter tv-optagelser fangede en udmattet Maradona blive tilset af førstehjælpspersonale.

Argentinerens opførsel gjorde ondt i helt ind i fodboldsjælen på DR Sportens kommentatorduo Andreas Kraul og Morten Bruun, der sad modsat Maradona på stadionet i Sankt Petersborg og kommenterede kampen.

»Legenden er på stadion, tænkte jeg allerførst, for alle kender jo Maradona. Men jo flere gange han blev vist på storskærmen, desto mere ubehageligt blev det faktisk,« siger Morten Bruun og fortsætter:

»Han sad og sov i første halvleg, og det virkede som om, at han var påvirket af andet end glæden over, at Argentina var i front.«

Fra sin plads i kommentatorboksen blev Andreas Kraul også en smule påvirket af at se Maradonas optrin.

»Jeg kan huske ham tilbage fra 1986, hvor jeg blev så glad for ham, og derfor var der også en lille frygt i mig, da jeg så ham tirsdag aften. Han dansede, og alle jublede, men jeg kunne mærke, at det ikke var helt godt. Han virkede tilsløret og uligevægtig,« siger Andreas Kraul.

Diego Maradona i gang med et af sine mange optrin under tirsdagens landskamp. Foto: Olga Maltseva/AFP PHOTO.

Ifølge DR’s kommentator er Diego Maradona heller ikke at finde på den officielle VIP-liste, der bliver sendt ud inden kampene. Listen består blandt andet af tidligere spillere.

»Han er der på eget initiativ, og det er ikke sikkert, at det er noget, det argentinske fodboldforbund bryder sig om. Jeg har tidligere set ham sidde på pressepladserne og ryge store cigarer. Han er en speciel figur, og han kaster nogle gange skygger over det argentinske hold,« siger Andreas Kraul.

Den tidligere verdensmesters opførsel har fået opmærksomhed i store dele af verden, men ifølge Morten Bruun skal man ikke nødvendigvis regne med, at Maradonas adfærd har rystet argentinerne.

»Jeg tror, der er stor forskel på den skandinaviske reaktion og den argentinske reaktion,« siger han, mens Andreas Kraul tilføjer:

»Jeg talte efterfølgende med en argentinsk fan, som ikke var forbløffet. Han sagde, at Maradona har ni liv. Argentinerne tager jævnligt afsked med Maradona, fordi han har udsat sin krop for så meget, men han vender altid tilbage igen.«

Den var dog ikke gået i Danmark, konstaterer Morten Bruun.

»Jeg kunne næsten ikke tro, hvad jeg så. Det var pinagtigt. Tænk, hvis Michael Laudrup havde opført sig sådan under en landskamp i Parken. Vi ville jo være flove,« siger han.

Ifølge Andreas Kraul fylder Diego Maradona meget under Argentinas VM-kampe. Det er dog mere historien om Maradona fremfor selve karakteren.

»Det er svært for os at forstå, hvor meget Maradonas VM-sejr i 1986 betyder for argentinerne. Det, han gjorde dengang, bliver spillerne – inklusiv Messi – stadig målt op imod i dag. Hvis man var på stadion efter gårsdagens kamp, kunne man mærke den argentinske passion. De blev og sang en time efter kampen. Det er så vanvittigt, hvilke følelser der er i spil,« siger han.

Argentina skal i ottendedelsfinalen møde Frankrig. Den kamp spilles lørdag kl. 16.00.