Japans arbejdsiver klarede uafgjort mod stærke Senegal

VM har indtil videre været en hård turnering for de afrikanske hold: Egypten er ude, Tunesien er ude og Marokko er ude inden de sidste kampe i gruppespillet. Tilbage er det op til Nigeria og Senegal at vise kontinentets flag i ottendedelsfinalerne.

Japan er også det eneste asiatiske hold, der har mulighed for at avancere fra gruppespillet. Og det har de fortsat gode muligheder for. Japanere er kendt for deres høje arbejdsmoral - og det japanske fodboldlandshold er ingen undtagelse. De så længe ud til at få det svært mod de stærke senegalesere. Men med vilje kommer man langt - det viste japanerne, da de klarede 2-2 mod deres fysiske overmænd.

Japan - Senegal 2-2 (1-1) Mål: Sadio Mané (12.) Takashi Inui (34.) Moussa Wague (70.) Keisuke Honda (78.) Japan: 7

Senegal: 6 Dommer: Gianluca Rocchi, Italien: 8

Både Senegal og Japan havde formået at vinde deres første kamp. Senegal over puljefavoritterne fra Polen og Japan over det stærke colombianske hold. Dermed kunne de sikre sig selv et stort skridt mod ottendedelsfinalen med en sejr i søndagens kamp.

Japan og Senegal er to fysisk meget forskellige hold. Japanerne er små og lette, mens senegaleserne er store og stærke. Senegal vandt ganske overbevisende over Polen, mens Japan i størstedelen af kampen mod Columbia spillede 11 mod 10. Derfor var det svært at spå om, hvem der skulle trække det længste strå i den indbyrdes kamp.

Japan havde i starten af første halvleg meget svært ved at hamle op med de afrikanske spilleres fysik og tyngde. De syntes også dobbelt så høje og dobbelt så brede som de små japanere.

Et godt eksempel var en episode, hvor Senegals angrebstalent Ismaila Sarr drønede ned ad højrekanten med Gaku Shibasaki hængende i armen over 20 meter. Det lykkedes ikke Shibasaki at bremse bulldozeren Sarr, men hændelsen gav selvfølgelig senegaleseren et frispark.

»Jeg har fortalt mine spillere, at de skal vokse fem cm og tage fem kilo på inden kampen,« havde den japanske træner Nishino Akira joket under pressekonferencen forud for kampen.

Sadio Mané bragte Senegal foran efter 12 min. I Japans straffesparksfelt endte en parering af den japanske målmand Eiji Kawashima for fødderne af Youssouf Sabaly, der forsøgte et skud på mål. I stedet for at bokse bolden ud til hjørne eller lignende, boksede Kawashima den ind på skinnebenet af Sadio Mané. Det var nok et af de letteste mål, han har scoret. 1-0.

Senegal var i fuld kontrol i hele første halvleg, men efter en halv time stod afrikanerne og sov i eget straffesparksfelt. Højrebacken Yuto Nagatomo, der havde haft en vanskelig start overfor Ismaia Sarr, modtog en lang aflevering i Senegals straffesparksfelt. Bolden faldt ned til Takashi Inui, der flot kringlede bolden rundt om et par forsvarere og ind i de senegalesiske mål. 1-1.

Mens vuvuzelaerne har dannet en ucharmerende baggrundsstøj under Irans kampe, så var det de afrikanske trommer, der søndag spillede op til dans på stadionet. Som anden halvleg udviklede sig var der dog ikke mange sambatrin at finde på banen. Der var til gengæld adskillige spilstop, der tog rytmen ud af spillet - både fra Senegal og Japan.

Mens Senegal havde siddet på første halvleg, var det Japan, der sad på anden. Japanerne fandt mere rum mellem senegaleserne, mens de derimod havde svært ved at spille sig frem til noget som helst, der kunne ligne chancer. Japan havde dog et par store chancer halvvejs inde i anden halvleg, blandt andet et lækkert drejet skud på overlæggeren fra Takashi Inui.



Det lykkedes dog Senegal efter 70 min. og hvis man er så effektiv som Senegal behøver man jo også kun en enkelt chance. Den 19-årige back, Moussa Wague blev modtageren på et fladt indlæg fra Youssouf Sabaly, og fra en spids vinkel klaskede han bolden op i nettaget. 2-1.

Senegal gav efter 78 minutter Japan en kæmpe foræring. Den senegalesiske målmand kom forkert ud til et indlæg og bolden endte hos indskiftede Keisuke Honda, der kunne sparke bolden i det tomme mål. 2-2.

Polen og Columbia spiller søndag kl. 20. Med det uafgjorte resultat mellem Senegal og Japan har de nu hver fire point, og derfor kræver det point i denne kamp, hvis Polen eller Columbia skal gøre sig forhåbninger om ottendedelsfinalen.