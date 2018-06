Panamas skidte knægte blev spist af Englands løver

Der er underholdene kampe, hvor der er mange chancer, flot spil og flotte mål. En sådan var Englands kamp mod Panama ikke. De scorede ganske vist mange mål. Der var også flot spil og flotte mål. Men mest af alt blev kampens udtryk dræbt af uskøn opførsel fra det mellemamerikanske hold.

Det lykkedes dog ikke Panama at dræbe Englands VM chancer. De Tre Løver kvalificerede sig nemlig til ottendedelsfinalerne inden kampen mod Belgien med en sejr på 6-1.

Englands landstræner Gareth Southgate havde valgt samme opstilling som mod Tunesien, bortset fra en enkelt udskiftning. Tottenhams Dele Alli var ikke ikke blevet klar efter en skade, i stedet havde Ruben Loftus-Cheek fået chancen fra start.

Den engelske landstræner Gareth Southgate. Foto: Antonio Calanni/AP

Også Raheem Sterling var med, selvom der i løbet af ugen var gået rygter om, at Marcus Rashford skulle spille i stedet, da assistenttræner Steve Holland var blevet fotograferet med, hvad der lignede startopstillingen. Men det var altså en and. Til gengæld sparkede lækagen gang i en diskussion om den engelske presses loyalitet over for landsholdet.

Der hersker ikke nogen tvivl om, at verdensmesterskaberne er vigtigt for en stor fodboldnation som England. Men i VM-regi er de ikke en stor nation og har kun vundet trofæet en enkelt gang. Siden har englænderne klynget sig til håbet og er gang på gang blevet skuffet. I år synes forventningerne endeligt at være faldet på et passende sted, og måske er det, der skal til for engelsk succes.

Med en sejr over Panama kunne England sikre sig videre avancement til ottendedelsfinalen med en kamp i overskud. Det er kun sket to gange tidligere for England, der historisk set nærmere har måttet kæmpe for livet igennem gruppespillet.

England kom ikke lige så imponerende ind til Panama-kampen som de gjorde mod Tunesien, hvor de spillede i højt tempo og skabte mange chancer. Men det skyldes først om fremmest mange spilstop. Panama er VMs hårde hunde og mens England var kommet for at spille fodbold, så kunne man helt blive i tvivl om, hvad Panamas intentioner egentligt var.

Det meste af kampen lignede noget fra en gadekamp i Panama Citys slum - og selvom man forstår, at spillerne har måtte kæmpe sig igennem lidt af hvert for at stå til verdensmesterskaberne i Rusland, så var det ikke skønt at se på.

Først måtte Jesse Lindgard tilses af den engelske lægestab, da han fik albue i hovedet under en kamp om en løs bold. Kort efter fik England tilkæmpet sig første hjørnespark.

Der blev hevet, flået og revet i feltet - og hvis det ikke var fordi, at Panamas forsvar havde overset en fremadstormende John Stones, der uden problemer kunne heade bolden i målet til 1-0, så kunne der nok have været dømt et straffespark eller tre.

Et sådan fik de efter 20 minutter. Jesse Lindgaard slap igennem forsvaret mod målet, men blev skubbet af Fidel Escobar i feltet. Dommeren var ikke i tvivl, der var straffe. Og så begyndte et større verbalt slagsmål ellers at udspille sig nede ved Panamas straffesparksfelt, hvor Harry Kane havde gjort sig klar til sparke. Da det endeligt var lykkedes den egyptiske dommer at sende Panamas spillere ud af feltet, forsøgte de at skabe et slagsmål med Englands spillere udenfor.

Harry Kane er efter to kampe nummer et på topscorerlisten med fem mål. Fotlo: Antonio Calanni/AP

Harry Kane svarede ved at tonse bolden op i krydset. Hårdt, præcist og uden chance for Panamas målmand. 2-0.

Det var ikke fordi, at Panama ikke også spillede fodbold ind i mellem. Der var faktisk flere gode opspil igennem de engelske led, problemet for Panama lå i det engelske straffesparksfelt, hvor kvaliteten manglede. Den sidste aflevering, det sidste indlæg. De lå simpelthen ikke, hvor de skulle.

Jesse Lindgard ved til gengæld, hvor målet står. Efter 35 minutter scorede han et drømmemål, da han langt ud fra bankede bolden op i det fjerneste hjørne. 3-0.

Og så var der ellers gang i den engelske målfest. Først på et frækt indøvet frispark, der rev Panamas forsvar fra hinanden. Kiera Trippier spillede den kort til Jordan Henderson, der vippede den skråt over til Harry Kane, der headede den ind mod midten, hvor Raheem Sterling stod klar til at heade den ind. Det mislykkedes han med, men bag ham stod John Stones, der samlede op og headede den i kassen. 4-0.

Kort før pausen fik England så endnu et straffespark på et hjørnespark. Denne gang blev Panamas wrestlingteknikker straffet, og Harry Kane tog sig igen kærligt af bolden på straffesparkspletten. 5-0.

Så kunne England jo sådan set slappe af i anden halvleg, hvis det ikke var fordi, at et enkelt mål mere ville give dem en bedre målscore end Belgien og et bedre udgangspunkt for at ende som nummer ét i gruppen.

Det mål sørgede Harry Kane for på en helt Harry-Kane-agtig måde. Loftus-Cheeks langskud ramte Harry Kane, der var på vej igennem feltet, på hælen. Bolden skiftede retning og dumpede ned i målet bag Panamas målmand. Den behøvede han ikke engang at tage æren for. Målet var hans. 6-0.

Men Panama, der kom bedre ind i kampen i anden halvleg, ville også deltage i festen - og denne gang ikke som slagsbrødre. På et indirekte frispark kom den 37-årige Felipe Baloy først på bolden, som han nærmest gled i mål. 6-1.

Fodbolden blev vejen ud af slummen: »Jeg har mange venner, der nu er i fængsel. Andre er døde.« Luis Tejadas har haft en hård barndom i Panama Citys hårde kvarterer. Nu udelever han sin egen og det lille lands drømme i Rusland.

Det pyntede på det ellers halvskidte indtryk som slutrundedebutanterne efterlod.

Med sejren er England videre til ottendedelsfinalen sammen med Belgien, som de møder i den sidste gruppekamp om første og andenpladsen. Både Panama og Tunesien er ude.