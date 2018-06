Mexicansk fiesta i Rusland: »Lille ært« scorede mål nr. 50.

Mexico havde sikret sig et fantastisk udgangspunkt for avancement, da de vandt over verdensmestrene fra Tyskland. Sydkorea havde til gengæld ryggen mod muren efter nederlaget mod Sverige, hvor holdet ikke formåede at have et eneste skud på mål.

Det er ikke fordi, at Sydkorea ikke besidder spillere, der kan skabe chancer. Tottenhams Heung-Min Son fik ikke meget ud af kampen mod Sverige, og hvis Sydkorea skulle gøre sig forhåbninger mod Mexico skulle han vise vejen. Han fandt netmaskerne, men det var ikke nok, for det gjorde både Mexicos Vela og Hernandez også. Dermed vandt Mexico 2-1.

Sydkorea - Mexico 1-2 (0-1) Mål: Carlos Vela (27./str.) Javier Hernandez (66.) Heung-Min Son (90+3) Sydkorea: 4

Mexico: 7 Dommer: Milorad Mazic, Sebien: 8

På pressekonferencen havde Mexicos træner, Juan Carlos Osorio understreget vigtigheden af, at han og spillerne ikke hvilede på laurbærerne efter sejren over Tyskland, men holdt foden på speederen.

Det var også, ganske som forudset, Mexico, der satte sig på bolden fra kampens start. Men det at hvile på laurbærerne betyder også, at man skal være vågen på omstillinger - og en sådan kom, da Sydkorea på ganske flot vis tørrede Edson Alvaraz på Mexicos højrekant. Det endte i et indlæg, der var tæt på at give Sydkorea en oplagt scoringsmulighed, hvis det ikke var fordi det unge stjernefrø Herving Lozano kom spurtende og ofrede sig ved at kaste sig ind foran bolden. Som tak fik han et los over skinnebenet.

Det 22-årige angrebstalent var tvunget til at flytte hjemmefra, da han var 10-år for at skifte klub, så et spark over skinnebenet tog han selvfølgelig som en mand.

Og så burde advarselslamperne ellers være tændt. Mexicanerne spiller højt på banen og står ikke lige så kompakt som Sverige. Det gav Sydkorea flere omstillinger. Kort efter den første sydkoreanske mulighed var Son på spil foran det mexicanske mål efter en mislykket offside-fælde. Denne gang var det midterforsvareren Carlos Salcedo, der fik pareret før bolden nåede ind til Guillermo Ochoa i målet.

Selvom Sydkorea havde de største chancer til at starte med, var det Mexico, der kom foran efter 27 min. Jang Hyunsoo gik ned for at parere et indlæg fra Mexico. Uheldigvis ramte bolden hans udstrakte arm og så er der ingen kære mor, ved vi jo nok - straffe!

Straffesparket håndterede Carlos Vela på fineste vis, da han snød målmand Cho Hyunwoo, der gik til den forkerte side. 0-1 til Mexico.

Selv om Mexico var styrende i kampen, så var det ikke uden muligheder for Sydkorea. Det var helt tydeligt, at Sydkorea havde nemmere ved at spille mod Mexico end de havde ved at spille mod Sverige, selvom de sydkoreanske fødder ikke helt evnede det samme som de mexicanske. For mange dårlige afleveringer forhindrede Sydkorea i at have flere succesfulde omstillinger end de havde.

Anden halvleg startede som første sluttede. Mexico sad på spillet, men efterlod også chancer for Sydkorea. Efter 53. min. forsøgte Moon et skud i yderkanten af straffesparksfeltet. Den ramte dog Carlos Salcedo og straks blev der appelleret for hånd på bolden. Ay, ay, ay.

Hånden var dog helt inde ved kroppen. Det får man trods alt ikke straffe for.

Farligt blev det kort tid efter foran Sydkoreas mål, da Cho Hyunwoo måtte ud i en playstationredning for at snuppe et skud fra Andres Hernandez, der havde retning mod krydset.

Få minutter efter brød jublen ud på lægterne hos de mange tusinde medrejsende mexicanere, der havde taget turen til Rusland.

Landskampsmål nr. 50 scorede Chicharito, Javier Hernandez efter 66 min. på en mexicansk omstilling. 0-2.

Sydkoreanerne skulle nu op og score to mål - og man må sige, at de skruede bissen på. Ikke fordi de spillede bedre fodbold, men fordi de lavede en række hårde tacklinger i slutningen af anden halvleg, der kastede flere gule kort af sig til både Lee Seungwoo, Lee Yong og Kim Younggwon.

Og hvis man gerne vil videre til en ottendelsfinale, så skal man ikke gøre det som Son. En håbløs tilbagelægning fra Rafael Marquez til målmanden bliver opsnappet af Son, der dog fuldstændigt missede sin oplagte mulighed for at runde Ochoa og i stedet forsøgte med et kikset saksespark.

I overtiden lykkedes det ham dog at pynte på resultatet, da han uden for straffesparksfeltet flot sparkede bolden ind bag Ochoa.

Hvis Sverige tager point fra Tyskland er Mexico med sikkerhed videre til ottendelsfinalen efter sejren. Sydkorea er færdig ved dette VM. Sverige og Tyskland spiller kl. 20 lørdag.