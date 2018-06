VM fest i Moskva: Belgien sprudlede mod Tunesien

De store VM favoritter har indtil videre skuffet ved dette VM. Messi og Argentina har været skuffende, Brasilien har været tamme og de tyske verdensmestre Tyskland? Ach du lieber - de risikerer at ryge ud efter gruppespillet.

Belgien, der ligger i slipstrømmen efter de store fodboldnationer som favoritter til at vinde hele baduljen, har til gengæld levet op til hypen. De vandt over Panama uden at folde sig ud, og lørdag viste de igen, hvorfor mange nu spår Belgien som topfavorit. Tunesien var det andet hold til at få ørerne i det belgiske maskineri. Belgien vandt 5-2.

Belgien – Tunesien 5-2 (3-1) Mål: Eden Hazard (6./str, 50.) Romelu Lukaku (16., 45.+3.) Michy Batshuayi (90.) Dylan Bronn (18.) Wahbi Khazri (90.+3.) Belgien: 9

Tunesien: 4 Dommer:Jair Marrufo, USA: 8

Alt taler for, at dette års VM skal blive en succes for »den gyldne generation« med spillere som Kevin De Bruyne, Eden Hazard, og Romelu Lukaku. Sammen med det spanske landshold er Belgien det hold, der har gået igennem flest kampe uden nederlag. 21 efter sejren over Tunesien.



En stor mundfuld for et tunesisk hold, der dog kom hæderligt igennem første kamp mod England. Desværre kom de ud af den kamp med et nederlag - og en skadet målmand, der efterfølgende måtte drage hjem. Og erstatningen i Tunesiens mål, Ben Mustapha, fik travl dag på kontoret.

Allerede efter to minutter måtte han ud og bremse en fremadstormende Romelu Lukaku, der havde sat det tunesiske forsvar og var faretruende på vej mod straffesparksfeltet.

Få min efter blev Eden Hazard nedlagt få cm. inden for straffesparksfeltet. Dommeren var ikke i tvivl og VAR var ikke uenig: straffe! Det tog Hazard sig selv af, og Ben Mustapha måtte første gang i kampen hente bolden ud af egne netmasker. Men det var ikke den sidste.

Det var et spillelystent belgisk mandskab, som var mødt op på det næsten udsolgte stadion, der til dagligt huser Spartak Moskva. Selvom Tunesien til tider syntes at være undertal på banen, så var de i klart overtal på lægterne. Der var rødt og hvidt overalt. De mange medrejsende fans måtte se til, mens Belgien i et vanvittigt tempo den ene gang efter den anden spillede rundt med deres helte på banen og kom til farlige chancer.



Ti minutter efter det første mål kom det andet. Fra hvem anden end Romelu Lukaku, der på en assist af Dries Mertens sendte bolden mellem benene på den tunesiske målmand.

Det begyndte at se ualmindeligt nedslående ud for det afrikanske hold, der ikke var kommet til meget i det første kvarter. Håbet blev dog vakt, da Dylan Bronn på et indlæg fra et frispark kom højest og headede Tunesien på 2-1. ¨

Skulle Belgien nu alligevel sættes under pres, som så mange af de andre favoritter er blevet af de små fodboldnationer?

Nej. Det var ikke følelsen, man sad med. Selvom Tunesien fik lidt mere gang i eget spil i slutningen af første halvleg, så blev de ikke for alvor farligt, og i halvlegens overtid scorede Lukaku sit andet mål i kampen på et fantastisk oplæg fra Thomas Meunier, der afdriblede det tunesiske forsvar, hvorfra han følt lagde bolden ind til angriber, der sjældent skuffer. 3-1 sluttede første halvleg.

Tunesien kom fint ud til anden halvleg med flere chancer i de første minutter. De skulle også lave to mål, hvis de skulle have nogle forhåbninger om at komme videre til ottendedelsfinalen. Uheldigt for Tunesien måtte de tre gange skifte skadede spillere ud.

Først målscoreren Dylan Bronn, der kort efter målet måtte bæres fra banen med, hvad der lignede, en ankelskade. Også Syam Ben Youssef og Ferjani Sassi måtte gå ud.



Og det amputerede tunesiske mandskab kunne altså ikke holde Eden Hazard fra at score efter 50 min., hvor han gjorde det til 4-1 på en assist fra Kevin De Bruyne og en fiks afdribling af Ben Mustapha. Det var i sandhed en hård dag på jobbet for vikaren i målet og en umulig opgave for Tunesien.

Belgien gjorde det kort før slutfløjt til 5-1, da Michy Batshuayi endeligt fik sendt bolden i mål efter adskillige forsøg. Han burde have scoret tre, men må nøjes med det ene.

Tunesien pyntede lidt på det 3 min. inde i overtiden, da Wahbi Khazri sendte bolden i det belgiske mål.

Dermed slår dette års VM en rekord med flest kampe i træk, hvor der er scoret. 27 kampe i træk.

I sidste gruppekamp møder Belgien England. Belgien er videre, og det samme kan England komme, hvis de formår at vinde over Panama, søndag. Dermed kan den sidste kamp blive en ren positionskamp om første og andenpladsen. Tunesien og Panama mødes i en kamp, der kan vise sig kun at handle om æren. De spiller torsdag den sidste kamp.