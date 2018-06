Når Danmark spiller mod Peru lørdag aften til begge landes første World Cup-kamp, vil det blive på et stadion fyldt til bristepunktet af peruvianske fodboldfans.

Få lande har nemlig omfavnet verdensmesterskabet i fodbold i samme grad som de inkarnerede fans fra Peru.

Danmarks VM-modstander er bedst i anden halvleg

De fodboldglade peruvianerne står således for købet af 43.583 billetter til VM i Rusland, hvilket gør Peru til et at de mest fan-repræsenterede lande i turneringen. Til sammenligning har de engelske fans kun stået for 32.362 billetter til verdensmesterskabet.

Til kampen mellem Danmark og Peru, der spilles kl. 18 på Mordovia-stadionet i Saransk, kommer de danske fans dermed til at være i undertal, hvor der forventes at komme 645 danske tilskuere mod ca. 10.000 peruvianere, skriver Ekstra Bladet.

Prisen på flybilletten fra Peru til Rusland svarer til to månedsløninnger for den gennemsnitlige peruvianer. Foto: AP Photo/Efrem Lukatsky

Og fodbold kan da næsten også betragtes som religion i det sydamerikanske land, der har ca. 32 mio. indbyggere.

Dette blev bl.a. anskueliggjort, da Peru blev udtaget til VM, efter at have slået New Zealand 2-0 tilbage i november. Sejren betød, at Peru kom med til VM for første gang i 36 år, og da sejren var i hus proklamerede landets daværende præsident Pedro Kuczynski, at dagen skulle betragtes som national helligdag, og landet gik i stå.

Det peruvianske landshold har ikke tabt en landskamp de seneste femten kampe, og ifølge The Guardian forventes landet atter at gå i stå i aften, mens kampen mod Danmark afgøres.

Avisen kan desuden berette om vilde historier om peruvianske fans, der har pantsat huset eller solgt bilen i hjemlandet for at tage den lange tur til Rusland. Det forlyder endda, at flere fodboldfans har opsagt jobbet i Peru i et forsøg på at få en fratrædelsesgodtgørelse, der kunne sponsorere VM-billetten og rejsen til Rusland.

De nægter næsten at tale om Eriksen: Peru er forberedt på Danmarks stærke fysik Danmarks første modstander har gjort meget for at forberede sig på Danmarks saft og kraft.

Da Peru kom med til VM, blev der erklæret national helligdag i landet. Foto: AP Photo/Efrem Lukatsky

Rejsen fra Peru til Rusland anslås til at koste ca, to månedslønninger for den gennemsnitlig peruvianer, og flere medier melder, at det nærmest er umuligt at undgå de peruvianske fans i de russiske gader med deres rød/hvide-landholdstrøjer.

De mange peruvianere er rejst fra et land, der betagtes som et u-land med næsten 26 pct. arbejdsløshed, og som The Guadian konkluderer, så er peruvianerne næppe kommet til Rusland for feriens skyld.