Danmarks VM-modstander er bedst i anden halvleg

Peru blev nummer fem i den sydamerikanske VM-kvalifikation og kvalificerede sig til VM via en playoffsejr over New Zealand.

Her er udvalgte statistikker fra VM-kvalifikationen om Danmarks første VM-modstander:

I kvalifikationen scorede Peru 77 procent af sine mål i anden halvleg.

Peru pressede to gange modstanderne til at lave selvmål.

Peru opsøger mange kontraangreb, men scorede kun fire mål på kontraangreb, og sammen med Venezuela står holdet dermed noteret for det laveste antal kontramål i den sydamerikanske kvalifikation.

Til gengæld er det kun Brasilien, som overgår Peru i den sydamerikanske VM-kvalifikation, når det kommer til antal mål scoret i åbent spil efter et etableret angreb. Sådan scorede Peru 12 gange.

74 procent af gangene, hvor en spiller fra Peru lavede en lang aflevering, blev den modtaget af en medspiller. Det den højeste succesrate på lange afleveringer i Sydamerika.

En spiller fra Peru blev fløjtet offside i gennemsnit 2,5 gange per kamp.

Med 5 mål hver blev angriberen Paolo Guerrero og AaB-fløjen Edison Flores Perus topscorere i den sydamerikanske VM-kvalifikation.

Kilde: InStat.