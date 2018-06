Hvis det danske landshold skulle gå så langt som til at vinde guld ved VM i Rusland, kan spillerne ikke bare "nøjes" med at få guld om halsen - nej, de kan også putte guld i lommerne. Spillerforeningen har netop indgået en lukrativ aftale med DBU, der giver landsholdsspillerne rekordstore bonusser ved VM.

Det skriver Spillerforeningen i en pressemeddelelse.

Bonusser

Gruppekampene 739.000

Ottendedelsfinale 1.184.000

Kvartfinale 1.905.000

Semifinale 2.363.000

VM-sølv 3.000.000

VM-guld 4.316.000

For alene ved at deltage ved VM-slutrunden modtager hver af spillerne 739.000 kr. Det beløb stiger til 1.184.000 kr., hvis holdet går videre fra gruppespillet. Men for en finalesejr og VM-guld modtager Eriksen og co. hver 4,3 mio. kr.

Det er historiens største bonus.

»VM er en kæmpe begivenhed for dansk fodbold. Det giver samtidigt en række indtægter, som vi deler med spillerne og samtidigt investerer i talentudvikling, spillerudvikling og andre projekter i dansk fodbold. På den måde kan VM være med til at skabe yderligere udvikling af dansk fodbolds fremtid,« siger DBUS' elitechef Kim Hallberg i pressemeddelelsen.

VM-guld indbringer DBU 200 mio. kr. fra FIFA, hvoraf nogle af pengene altså vil gå videre til spillerne.

Også direktør for Spillerforeningen er tilfreds med aftalen.

»Vi har haft en konstruktiv proces og et godt forhandlingsforløb med DBU, og resultatet er den potentielt største slutrundebonus nogensinde for et dansk landshold,« siger Mads Øland.

Udover bonusserne, betaler DBU 8,6 mio. kr. samlet til spillerne.