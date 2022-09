Stormagter pryglede sig vej til ventet VM-isfinale

Nordamerika er ishockeysportens mekka, og på kvindesiden er det endnu mere udtalt, end det er hos mændene.

USA og Canada er urørlige, når det kommer til kvindeishockey. Det satte de to stormagter en stor, fed streg under ved lørdagens VM-semifinaler på isen i Herning.

Amerikanerne lagde for med at knuse Tjekkiet 10-1, og Canada ville ikke stå tilbage for den opvisning. I den anden semifinale kørte canadierne Schweiz over med 8-1.