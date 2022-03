Danmark savede Norge midtover i første Golden League-kamp

De to hold fulgtes ad på måltavlen i begyndelsen. Men lidt over halvvejs gennem første halvleg begynde danskerne at trække fra med en føring på fire mål.

Efter første halvlegs slutfløjt lød den føring på 18-12. Men dominansen stoppede ikke der.

I anden halvleg blev det for alvor grimt for nordmændene, hvis forsvar gik i total opløsning over for den stærke danske offensiv.

Nikolaj Jacobsen skiftede hyppigt ud, hvilket gav flere spillere muligheden for at tage del i den store målfest.

Sejren giver Danmark en god start på Golden League, som spilles i denne uge.