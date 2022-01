Landstræneren har sovet på det: Det falder tilbage på mig

Det tager landstræner Nikolaj Jacobsen sin del af ansvaret for efter at have sovet på oplevelsen.

- Jeg synes ikke, vi fandt løsningerne, og det falder tilbage på mig. Der er ingen tvivl om, at vi ikke fik skabt et flow i angrebsspillet. Spanien var dygtig til at lukke ned for nogle områder.

- Når det her er overstået, går jeg mere i dybden med den kamp og skal sikre mig, at det ikke sker igen, siger han lørdag.

Mathias Gidsel blev aldrig den store faktor, han har været gennem hele turneringen, og heller ikke Rasmus Lauge eller Mikkel Hansen lykkedes med specielt mange af deres aktioner.

Spørgsmålet er, om Nikolaj Jacobsen i bagklogskabens lys ville have gjort noget anderledes.