Danske skarpskytter får chancen i EM-kamp mod Kroatien

- Vi synes, at vi i sidste kamp manglede lidt skud fra distancen. Vi forsøger at få sat dem op til lidt afslutninger udefra, siger Kronborg halvanden time før kampstart.

For at gøre plads til de to skytter tager René Antonsen, Jannick Green, Henrik Toft og Johan Hansen plads på stolene bag det ene mål som oversiddere.

Johan Hansen blev lørdag skiftet ind i truppen igen i stedet for coronaramte Hans Lindberg.

Tidligere i turneringen gik udskiftningen den anden vej, fordi Hansen havde pådraget sig en fiberskade.

Den er han stadig ikke helt sluppet af med i tide til at blive klar til anden kamp i mellemrunden.

- Det er for tidligt. Det kan være, at han bliver klar til de næste par kampe, men lige nu er det for tidligt, siger Henrik Kronborg.