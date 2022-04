Danske håndboldkvinder smadrede Østrig og sikrede førsteplads

Men førstepladsen var på spil mod østrigerne, og den er nu sikret før det afsluttende opgør på hjemmebane mod Færøerne på lørdag.

Det samme er efter sejren en førsteseeding til EM-slutrunden.

Danmark topper gruppen med 10 point, mens Østrig og Rumænien med hver fem point på de følgende pladser skal fordele den sidste EM-billet.

Opgøret startede nogenlunde lige, men frem mod pausen trak Danmark fra, og kampen var reelt afgjort ved pausen.

Det gav landstræner Jesper Jensen mulighed for at bruge bredden i sin trup, og det afspejlede sig også på den danske topscorerliste, hvor hele 12 forskellige spillere blev noteret for træffere.