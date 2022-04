Storbritannien: Russerne går efter civile i Donbas

Byens borgmesterkontor anslår, at der var omkring 4000 mennesker samlet på stationen, da et kortrækkende Tochka U missil med klyngeammunition blev sendt mod stedet. Klyngeammunition er en række mindre bomber, som bliver spredt rundt i luften over målet.

Reuters har ikke selv kunnet verificere, hvad der præcist skete ved angrebet i Kramatorsk.

Klyngeammunition er forbudt i henhold til en konvention fra 2008. Denne er ikke underskrevet af Rusland, men landet har tidligere afvist, at det anvender denne type våben i Ukraine.

Ruslands forsvarsministerium hævder, at missilerne, som ramte stationen, kun anvendes af Ukraines eget militær.

USA’s præsident, Joe Biden, anklager også Rusland for at have udført en ”forfærdelig grusomhed” med angrebet på togstationen i Kramatorsk fredag formiddag.