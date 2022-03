Danmarks Mr. Oscar er nomineret for syvende gang

Kim Magnussons første nominering faldt i 1997. Igen i 1998 og 1999 - og her lykkedes det at vinde med Anders Thomas Jensens ”Valgaften”.

Også i 2007 var Kim Magnusson nomineret, og i 2014 var han igen på scenen, da Anders Walters ”Helium” scorede den store pris.

I 2017 blev det ikke til en pris, da Magnusson og Aske Bang var nomineret for ”Silent Nights”, men i år kan filmen ”On My Mind” af instruktøren Martin Strange-Hansen sørge for, at Kim Magnusson som producer scorer sin tredje Oscar.

- Der er nogen, der vil sige, at det jo bare er kortfilm. Men der siger jeg bare: en Oscar er en Oscar. Og man skal lave nogle gode film, og der skal knokles for at nå så langt, fortæller Kim Magnusson.