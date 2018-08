69-årig forsøgt fuppet af falsk Microsoft-medarbejder

En 69-årig mand fra Rønde anmeldte mandag, at han i fredags var blevet forsøgt snydt for flere tusinde kroner af en mand, der udgav sig for at være fra Microsoft.

På engelsk havde manden ringet og sagt, at han kunne hjælpe den 69-årige med at fjerne en virus fra hans computer, da han kunne se, at den skulle være hacket.

I den forbindelse overtalte han den 69-årige til at sende en kopi af kørekort, visakort og diverse koder, og var desuden også ved at overtale ham til at overføre penge for den "service", der var ydet.

Det lykkedes dog ikke.

Den 69-årige fattede mistanke til den falske medarbejder og kontaktede sin bank, der fik kortet spærret.

Østjyllands Politi fraråder borgere at udlevere private oplysninger til personer, de ikke kender. Det er usandsynligt, at virksomheder, myndigheder og andre med rent mel i posen henvender sig på den måde og beder om personlige oplysninger, der kan misbruges. Modtager man et lignende opkald, anbefales det, at man lægger røret på, lyder rådet fra Østjyllands Politi.