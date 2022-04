Efter gammel miljøvurdering forsøger EL at bremse Lynetteholm

- Vi hører nu, at partier lige fra Venstre til Radikale er kritiske overfor et projekt, som de jo selv har stemt for, siger Mai Villadsen.

- Og det her forslag vil give dem mulighed for at tone rent flag og som minimum sætte projektet på hold, indtil der er klarhed over, hvad der er op og ned.

Lynetteholmen er desuden ved at udvikle sig problematisk for flere ministre i regeringen.

Flere partier forholder sig stærkt kritisk til regeringens håndtering af en henvendelse fra Sverige om at stoppe dumping af slam i Køge Bugt.