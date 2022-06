Hun ser i dag med større fortrøstning på parrets fremtid, og gør sig en del tanker om, hvordan de vil kunne leve på det landsted, som de havde investeret i kort før ulykken.

»Stefan er kun 32 år og har et langt liv foran sig. Det er vigtigt for både Stefan og mig, at det liv kommer til at have indhold. Vi er derfor også enormt taknemmelige for, at vi har landstedet. Her kan vi med penge fra indsamlingen skabe projekter, hvor Stefan ikke er begrænset af sine handicaps. Vi kan fortsat have dyr og noget at gå op i. Derudover lever vi jo hele tiden i håbet om, at den teknologiske udvikling kan skabe flere muligheder. Der kan være genoptræningsformer eller behandlinger, der kan give fremskridt på den ene eller anden måde. Nogle af sådanne forløb vil vi skulle betale for, og det er vi nu med de mange, mange bidrag i stand til. Det er en stor og værdifuld gave, som vi takker bidragyderne og Thin Blue Line for fra dybet af alle vores hjerter,« siger Stefan Nymanns kone.