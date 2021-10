Vi lytter til Danmark

Kære læser

Kommunal- og regionsvalget har afgørende betydning for livet der, hvor du bor. Jyllands-Posten vil gerne rapportere fra hele Danmark, og vi mener, at journalistikken får større værdi, når I læsere selv er med til at præge, hvilke emner vi skriver om. Men hvad optager dig?

Du kan skrive til os om stort som småt. Det kan være, hvorfor målene på den lokale fodboldbane er låst sammen i skolernes ferie, hvorfor de rådne vejsidetræer endnu ikke er blevet fældet, eller hvorfor din mormor bliver glemt på toilettet på plejehjemmet. Kun dine erfaringer og fantasien sætter grænsen.

Stil spørgsmål. Vi lytter.

De bedste hilsner

Simone Skyum, Morten Vestergaard og Sofie Gøttler, journalister