Hackerangreb rammer vinter-OL i Sydkorea

De vinterolympiske lege i Pyeongchang blev under fredagens åbningsceremoni ramt af et hackerangreb.

Hackerne slog til imod servere i pressecentret, oplyser organisationskomitéen til det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Arrangørerne valgte at lukke ned for serverne, hvilket betød, at den officielle hjemmeside for vinter-OL - pyeongchang2018.com - ikke var tilgængelig for besøgene i flere timer fredag aften.

Lukningen af hjemmesiden medførte blandt andet, at tilskuere i en periode ikke kunne udskrive billetter.

Først omkring midnat - dansk tid - var hjemmesiden oppe at køre igen.

Baggrunden for hackerangrebet er endnu ukendt.