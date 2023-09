Holger Rune melder afbud til Laver Cup

Som resultat heraf har han tabt sine seneste syv kampe siden en sejr ved Wimbledon i juli. Senest tabte han til Thiago Monteiro, da Danmark tabte Davis Cup-kampen mod Brasilien med 0-3.

Runes mor og manager, Aneke Rune, fortalte lørdag, at sønnen på grund af sine problemer skal have en injektion i ryggen, men den til trods skal han altså ikke repræsentere Europa ved Laver Cup.

Her spiller et udvalgt europæisk hold anført af legenden Björn Borg mod et udvalgt verdenshold anført af John McEnroe.