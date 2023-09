- Jeg har aldrig spillet de kinesiske turneringer før, det glæder jeg mig til. Jeg vil gerne gøre det godt der, det bliver spændende og motiverende.

Senere skal Rune forsøge at forsvare sine triumfer fra sidste år i Stockholm og Paris, og hvis alt går vel, slutter han sæsonen ved ATP Finals, hvor sæsonens otte bedste deltager.

Rune ligger aktuelt nummer syv på den såkaldte race-liste, og han fortæller, at det godt kan blive aktuelt at lægge en ekstra turnering ind i kalenderen, hvis han mangler point for at komme med til sæsonfinalen i Torino.

- Det er et meget stort mål for mig at komme med der, siger Rune.

Først skal han dog bruge de næste dage på at bekæmpe sin rygskade med en injektion, oplyste hans mor og manager, Aneke Rune, lørdag.