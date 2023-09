»Problemerne med ryggen har selvfølgelig fyldt meget, for det hjælper jo ingen at spille med smerte, men den vigtigste ting har været den manglende ro i mit team. Jeg er blevet bombarderet med tusind meninger om mit spil, og det er svært altid at vælge rigtigt som 20-årig. Jeg har selvfølgelig en god mavefornemmelse, men jeg er stadig ikke