Sabalenka rejste sig efter æg og er klar til US Open-finale

Aryna Sabalenka jublede lidt for tidligt, men bookede tidligt fredag morgen dansk tid alligevel sin første US Open-finale i karrieren.

Den 25-årige belaruser tabte første sæt 0-6 og var bagud 3-5 i andet, men vandt alligevel over amerikanske Madison Keys i tre sæt efter tiebreak i både andet og tredje sæt.

- Keys spillede fantastisk. Jeg er virkelig stolt af mig selv over, at jeg formåede at vende kampen og tage sejren. Det var utroligt, siger Sabalenka ifølge wtatennis.com.