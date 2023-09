Ny verdensetter slog sig suverænt til kvartfinale i US Open

Ottendedelsfinalen af US Open lignede ren rutine for suveræne Aryna Sabalenka fra Belarus, der overlegent i to sæt gjorde det af med russiske Darja Kasatkina.

Sabalenka, der efter US Open vil stryge til tops på kvindernes verdensrangliste, formåede at slå Kasatkina med 6-1, 6-3 og dermed sikre sig en plads i sin fjerde US Open-kvartfinale i træk.