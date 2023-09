Brite sendte mesteren Alcaraz på overarbejde i US Open

Det lykkedes på et tidspunkt for Evans at skabe højlydte frustrationer hos den forsvarende mester i tredje sæt, da briten brød Alcaraz’ serv og kom foran 4-3.

Den undertippede brite kunne ved stillingen 5-4 serve tredje sæt hjem. Efter flere nervepirrende dueller lykkedes det til sidst Evans at afgøre sagen på den femte sætbold.

I fjerde sæt viste Carlos Alcaraz skarphed. Selv om Evans ydede god modstand og sørgede for, at duellerne blev lange og seje, så var det ikke nok til at ryste spanieren.

I ottendedelsfinalen skal Alcaraz op imod Matteo Arnaldi fra Italien. 22-årige Arnaldi er nummer 61 på verdensranglisten.