Wozniacki skal møde Gauff på den største arena søndag aften

- Jeg tror, at turneringen er glad for at få den kamp, og jeg er sikker på, at vi bliver sat til at spille på det bedste tidspunkt, hvornår det end er, siger Wozniacki og beskriver det at spille på verdens største tennisarena.

- Det er det største stadion, vi har i tennis, og især efter de har fået tag på, er der en anden summen. Det er højlydt og er et andet show. Vi er i USA, hvor de godt kan lide at gøre et stort show ud af det, og det er fedt at nyde som tennisspiller.

Wozniacki havde høj stjernestatus i USA i første del af karrieren. Det fornemmede man i tredje runde mod Jennifer Brady, da danskeren fik stor opbakning, selv om modstanderen var amerikaner.

- Det betyder rigtigt meget. Den eneste, jeg nok ikke får fuld opbakning mod, er nok Coco. Men mod alle andre har jeg fået stor opbakning, og det er en fed følelse at have hele stadion med sig, siger Caroline Wozniacki.