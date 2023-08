Smidt på bænken af Rune-lejren takkede han med kort varsel ja til at rejse med til New York og hjælpe Clara Tauson, da hendes træner, Carlos Martinez, ikke kunne tage med – officielt af private årsager.

Efter sit nederlag i anden runde torsdag kunne verdens nummer 87 imidlertid ikke sige, om Carlos Martinez stadig skulle stå på hendes sidelinje, eller om hun håbede at kunne beholde Lars Christensen.

Kort efter lod Aneke Rune forstå, at Patrick Mouratoglou var fortid og havde følgende tilføjelse omkring Lars Christensen:

»Jeg vil mene, at Lars’ og Holgers relation er sådan, at Lars måtte have lyst til at færdiggøre sit arbejde og føre Holger til nummer et i verden og vinde grand slams. Det var målsætningen. At der har været noget trænerkaos i indeværende år, ændrer nok ikke på det, tænker jeg. Vi har ikke tænkt os at gå i konkurrence om Lars,« fastslog Aneke Rune.

»Det er noget lettere at få WTA’s nummer 90 (Clara Tauson, red.) op ad ranglisten, end det er at få ATP’s nummer 4 (Holger Rune, red.) til at blive nummer 1, så det er vel også lidt et spørgsmål om, hvilken udfordring Lars er klar på. Og hvad Holger føler er rigtigt. Det må de jo finde ud af.«