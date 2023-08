Så sluttede opturen for Tauson - og det med et brag

Bagud 0-3 i første sæt og i problemer i egen serv reagerede danskeren for første gang i ren irritation over sig selv og udviklingen, hvilket dog ikke hjalp. Clara Tauson kom ellers ind til opgøret med masser af succes efter nylige sejre over Barbora Krejcikova, verdens nummer 12, i Cleveland, og over Anastasia Potapova, nummer 27, i første runde af US Open.

Hun er da også langt bedre end sin øjeblikkelige rangering som nummer 87, da gentagne skadesproblemer stort set smadrede hendes 2022-sæson og tvang hende i et møjsommeligt og langsomt genopbygningsarbejde, men hér ramte hun altså et stort fartbump.

Andet sæt blev én lang pine i venten på det uundgåelige, og tredje parti var desværre sigende, da Tauson sendte en let bold langt ud over baglinjen, serverede to dobbeltfejl og blev ramt af en netruller.