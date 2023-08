Med Caroline Wozniacki nævnt først debuterede de som professionelle i 2005 og 2006, har været nummer et og to på verdensranglisten, har vundet over 120 grand slam-kampe i karrieren og har snuppet 30 og 31 titler, deraf en og to grand slams.

Helt ufrivilligt var Caroline Wozniacki faktisk med til at give Petra Kvitovas karriere et skub fremad. I 2010 var hun stadig først ved at finde sine fødder i det professionelle cirkus, men trods status som nummer 62 i verden smadrede hun den danske verdensfirer med 6-2, 6-0 i fjerde runde af Wimbledon og nåede derefter semifinalen - oplevelsen har Petra Kvitova selv beskrevet som et mentalt gennembrud, som året efter hjalp hende til den første af to Wimbledon-titler.

Fire måneder efter ydmygelsen i det sydvestlige London havde Caroline Wozniacki dog fået revanche i China Open, da hun med en sejr over netop Petra Kvitova i tredje runde avancerede til førstepladsen på verdensranglisten og dermed opfyldte en af sine livslange ambitioner.

I alt nåede de at møde hinanden 14 gange, Wozniacki var bagud 6-8 inden dette møde, men vandt dog det sidste opgør i gruppespillet til sæsonfinalen 2018 og snuppede siden trofæet i samme turnering.

I dag er Petra Kvitova nummer 11 i verden med to titler i bagagen i 2023, Caroline Wozniacki er en tilbagevendt tennispensionist, men indledningen var overraskende lige.

De fire første partier bød alle på breakbolde, et brud til hver og over en halv times spil.

I det hele taget opløftende for Caroline Wozniacki, der fik presset Petra Kvitova til fejl og også selv lod baghånden, hendes klart stærkeste våben, lyne et par gange. Derfor var der allerede på dette tidlige tidspunkt helt bestemt en masse positivt at tage med – med endnu mere træning og endnu bedre ketsjerfornemmelse har Caroline Wozniacki stadig en masse at komme med, men omvendt var det i denne givne dyst også hele tiden klart, at afgørelsen reelt lå i Petra Kvitovas venstrehånd.

Fik hun den rigtigt indstillet i stedet for – som i indledningen – at køre boldene ganske snert om på den forkerte side af linjerne, ville Caroline Wozniacki umuligt kunne følge med, da tjekkens slagstyrke er blandt de bedste i kvindetennis.

Ved at bryde til 3-2 og snuppe sit eget efterfølgende parti rent virkede Petra Kvitova til at være i gear, men Caroline Wozniacki er ikke Caroline Wozniacki for ingenting og udløste et kæmpe jubelbrøl fra tilskuerne, da hun kort efter rystede modstanderen med en eminent servereturnering og kunne udligne til 4-4.

Sat over for denne insisterende forsvarsiver er det derfor også helt igennem uforståeligt, at Petra Kvitova ikke skruede blot en smule ned for aggressiviteten og søgte afgørelser på bold nummer to eller tre i stedet konsekvent på nummer et.

Omvendt er det jo imponerende, at man er tro mod sin stil selv i pressede situationer, men hér kostede det altså første sæt blandt andet i kraft af hele 23 uprovokerede fejl - Caroline Wozniacki skal dog have ros for at have bidraget til nedsmeltningen ved at bryde ud af skabelonen ved i glimt at træde frem i banen og slå offensivt.

Ved at forære Caroline Wozniacki en breakmulighed med en dobbeltfejl ved 1-2 gjorde Petra Kvitova ikke ligefrem sig selv nogen tjeneste i begyndelsen af andet sæt, men hun holdt dog serv – det gjorde hun ikke næste gang, da den danske forsvarsekspert på klassisk vis fik ekspederet en baghåndsreturnering så tilpas kapabelt i spil, at tjekkens næste slag endte i nettet til Wozniacki-føring 4-2.

Caroline Wozniacki var nu den bedste af de to, tilskuerne lugtede blod, men blev dog først lige budt på en Kvitova-udligning.

Foran 5-4 misbrugte Caroline Wozniacki endda to matchbolde og endte i sin første tiebreak siden comebacket.

Dér kom hun foran 2-1 på en dobbeltfejl fra Kvitova, 3-1 på en uforlignelig insisteren på at hente selv de mest umulige bolde, men foran 5-2 brændte hun en direktør midt på banen og lod dermed helt unødvendigt Kvitova reducere i stedet for at tilspille sig sin tredje matchbold.

5-3 blev til 5-4, og pludselig var spillerne tilbage på serv.

Petra Kvitova leverede så simpelthen sin anden dobbeltfejl i tiebreaken og smed endnu to matchbolde over på den anden banehalvdel.

Den første blev slapt smidt i nettet, men efter en lang servereturnering fra Petra Kvitova kunne Caroline Wozniacki omsider strække armene i vejret og kigge op mod sin boks, hvor hendes lejr eksploderede i glæde.

Caroline Wozniacki er tilbage.