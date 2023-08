Hidtil har Tatiana Prozorova været et totalt ukendt navn, men det har US Open 2023 i den grad ændret på.

Først i kraft af de tre sejre i kvalifikationsturneringen, der udløste en grand slam-debut, men samme bedrift rettede naturligvis ekstra opmærksomhed mod teenageren, verdens nummer 229 og russer.

Sidstnævnte omstændighed fik en ukrainsk tennisplatform til at tjekke hendes ageren på de sociale medier og kunne godtgøre, at hun i flere omgange har liket videoer, der enten har en stærkt anti-amerikansk undertone eller er utilslørede hyldester til Ruslands præsident Vladimir Putin – et muligt brud på reglerne på de professionelle tenniskvinders WTA Tour, der efter Ruslands angreb på Ukraine har set sig nødsaget til at forbyde alle former for nationalistiske markeringer.