Wozniacki indleder US Open mod kvalifikationsspiller

Caroline Wozniacki slipper for at møde en seedet spiller i sin første kamp ved US Open.

Torsdag blev der trukket lod til grand slam-turneringen, som Wozniacki har fået et wildcard til. Her endte det med, at Wozniacki skal møde en endnu ukendt spiller fra turneringens kvalifikation i første runde.

Allerede i anden runde kan Wozniacki dog ende med at stå overfor 11.-seedede Petra Kvitova. I kvartfinalen kan det ende med et møde med verdensetter Iga Swiatek.