Argentiner besejrede Clara Tauson i Cleveland

Clara Tauson tabte søndag sin afgørende kvalifikationskamp til WTA-turneringen i amerikanske Cleveland.

Den 26-årige argentiner Nadia Podoroska, der er nummer i 69 i verden, vandt 6-3, 6-4 efter næsten to timers spil.

Tauson, der selv er nummer 92 på verdensranglisten, har dog stadig en fair chance for at komme med i hovedturneringen i WTA 250-turneringen, der fungerer som opvarmningsturnering til US Open.