Rune avancerer til fjerdeplads på verdensranglisten

Med sin fjerdeplads ligger Rune desuden til at blive fjerdeseedet i US Open, der starter 28. august. Dermed undgår han de tre førnævnte stjerner indtil semifinalerne. Det er dog endnu ikke bekræftet.

Rune var bagud 4-6, 0-2, da han natten til torsdag trak sig fra kampen mod amerikaneren Mackenzie McDonald i anden runde af ATP 1000-turneringen i Cincinnati.

Danskerens træner, Patrick Mouratoglou, har dog nedtonet problemet.

- Jeg har ondt af Holger Rune, for han var meget opsat på at gøre det godt i Cincinnati. Det positive er, at i dette tilfælde bør han komme sig hurtigt. Lad os komme videre og blive klar til US Open, skriver Mouratoglou på Instagram.

Holger Rune har tabt sine seneste fire kampe siden sejren over bulgarske Grigor Dimitrov i Wimbledons ottendedelsfinaler i starten af juli.