Utilfreds Wozniacki ser plads til forbedring før US Open

- Jeg kan tage mange positive ting med, og jeg kan lære meget af det, men i dag (tirsdag, red.) føler jeg, at jeg kunne have spillet bedre. Generelt spillede jeg ikke ret godt.

- Jeg havde svært ved at finde rytme og returnerede ikke ret godt. Jeg havde ni breakbolde og udnyttede ikke en eneste. Det er ikke godt nok mod spillere på dette niveau, og det skal jeg arbejde med.

- Der er en del ting, jeg er nødt til at forbedre inden US Open, siger Caroline Wozniacki.

I karrierens første del vandt hun 30 turneringer, herunder Australian Open i 2018. Op til comebacket har hun ikke lagt skjul på, at ambitionen er at spille med om de store titler igen, efter at hun har fået to børn.

- Jeg tror på mig selv og tror på, at jeg kan. Men tydeligvis tager det mig noget tid at vænne mig til at spille kampe igen og konkurrere i rigtige turneringer.