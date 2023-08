Wozniacki har fået ny modstander ved første runde i Cincinnati

- Desværre har jeg oplevet nogle smerter i foden siden Wimbledon, og jeg blev rådet til at få en scanning efter Montreal (en anden WTA-turnering, red.), der har vist, at der er nogle problemer, der kræver adressering og hvile, så jeg er ikke i stand til at spille i Cincinnati i år, skriver hun på X.

Turneringen, der også kaldes Western & Southern Open, har skrevet på X, tidligere kendt som Twitter, at Svitolina erstattes af franske Varvara Gracheva.

Kampen er udsat til tirsdag aften lokal tid i stedet.