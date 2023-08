Rune hylder Wozniacki: Gjorde det realistisk at vinde grand slams

Holger Rune vil være nummer et i verden og vinde grand slam-turneringer.

Det har den 20-årige dansker flere gange slået fast, og Caroline Wozniacki har været med til at været med til at skabe en grobund for de skyhøje ambitioner.

- Mit første minde om hende er at se hende på tv. Hun spillede alle turneringer, og vi var hele familien samlet i sofaen og så hendes kampe.