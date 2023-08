Sinner tager karrierens største titel og bliver sekser

Den blev spillet i Montreal og stod mellem amerikaneren Jessica Pegula og russeren Liudmila Samsonova.

Her blev russeren udkonkurreret af 29-årige Jessica Pegula, der dominerede kampen og kunne gå fra banen som sejrende efter blot 49 minutter.

Pegula, der ligger nummer tre i verden, vandt med cifrene 6-1, 6-0.

Samsonova havde sikret sin billet til finalen, da hun efter tre opslidende sæt tidligere søndag vandt semifinalen mod Elena Rybakina. Den kamp skulle have været spillet lørdag, men blev udskudt på grund af regn over Canada.

Det var dog for stor en udfordring for Samsonova med to kampe på én dag.

Dermed sikrede Pegula, der tidligere i år både nåede kvartfinalen ved Australian Open og Wimbledon, sig hurtigt titlen.