Wozniackis modstander hoppede 1300 pladser frem på 100 dage

- Det tog hende et par turneringer at komme ind i rytmen, men hun har spillet virkelig godt. Hun vandt i Strasbourg og kom siden i først en kvartfinale og derefter en semifinale i en grand slam.

- Det er godt at se, at der er mange mødre på touren nu, at de gør det godt og viser, at man kan gøre begge dele, siger Wozniacki om Svitolina ifølge The Guardian.

I april var 28-årige Svitolina raslet ned som nummer 1344 på verdensranglisten efter sin barselsperiode. Godt tre måneder senere var hun nummer 27.